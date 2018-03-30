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Экс-полицейский убил челябинца и угнал его дорогой внедорожник
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Экс-полицейский убил челябинца и угнал его дорогой внедорожник 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Бывшему челябинскому полицейскому и двум его соучастникам предъявлено обвинение в убийстве и разбое, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемые пошли на преступление ради денег. Они рассчитывали, что у потерпевшего при себе имеется большая сумма. Однако денег не было. Чтобы мужчина не пошёл в полицию, его убили. Дорогую машину жертвы злоумышленники угнали, установив на неё фиктивные номера.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Следователи устанавливают причастность обвиняемых к совершению иных преступлений.
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