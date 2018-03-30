Экс-полицейский убил челябинца и угнал его дорогой внедорожник

Бывшему челябинскому полицейскому и двум его соучастникам предъявлено обвинение в убийстве и разбое, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые пошли на преступление ради денег. Они рассчитывали, что у потерпевшего при себе имеется большая сумма. Однако денег не было. Чтобы мужчина не пошёл в полицию, его убили. Дорогую машину жертвы злоумышленники угнали, установив на неё фиктивные номера.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Следователи устанавливают причастность обвиняемых к совершению иных преступлений.