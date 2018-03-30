Двух жителей Челябинской области и экс-следователя обвинили в убийстве

По данным следствия, 21 марта в полицию обратилась жительница Копейска с сообщением о нахождении во дворе ее дома внедорожника, не принадлежащего никому из жильцов. Выяснилось, что на автомобиле стоят фиктивные номера, а его владелец несколько дней не выходит на работу. Следствие возбудило дело по статье «убийство».

В ходе расследования были задержаны двое местных жителей и бывший следователь районного отдела полиции Челябинска.

"Следственными органами СКР по Челябинской области бывшему следователю отдела полиции «Калининский» Челябинска и двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом «в» части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)", — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.

Следствием устанавливается причастность обвиняемых к совершению иных преступлений, добавляется в сообщении.