Уральские «телевизионщики» ответят в суде за 15,6 миллионов рублей

Екатеринбурге будут судить гендиректора и главбуха, укравших у своего предприятия 15,6 млн рублей. Пара проводила фиктивные операции, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал»

Кировский районный суд Еатеринбурга рассмотрит дело в отношении 43-летнего уроженца Алапаевска и 27-летней уроженки Каменска-Уральского . Гендиректора и главного бухгалтера ПАО «Телевизионная сеть» обвиняют в хищении у предприятия более 15,6 млн рублей.

По версии следствия, чтобы похитить деньги у ПАО «Телевизионная сеть», гендиректор компании придумал проводить фиктивные финансово-хозяйственные операции между предприятием и другими юридическими лицами под видом компенсации понесенных затрат на приобретение товарно-материальных ценностей. На помощь себе глава предприятия позвал главного бухгалтера. Женщина должна была подготавливать документы, чтобы прикрывать фиктивные операции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в одном из случаев мужчина заключил с предпринимателем фиктивный договор оказания услуг. При этом бизнесмену он пояснил, что, на самом деле, между ними будет заключен договор займа, который в силу ряда причин юридически надо оформить как договор на оказание услуг. Вместе с тем гендиректор предприятия знал, что по факту услуги выполняться не будут. Таким образом, ему удалось похитить более 500 тысяч рублей предприятия.

С декабря 2011 по январь 2016 года гендиректору и бухгалтеру предприятия удалось похитить более 15,6 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Растрата».

Отметим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ПАО «Телевизионная сеть» осуществляет деятельность в области телевизионного вещания. В дополнительных видах деятельности указано: строительство местных и междугородних линий электропередачи и связи, работы по предоставлению услуг телефонной связи, ремонт коммуникационного оборудования.