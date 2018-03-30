Ещё
Уральские «телевизионщики» ответят в суде за 15,6 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские «телевизионщики» ответят в суде за 15,6 миллионов рублей 

АиФ Урал 53 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге будут судить гендиректора и главбуха, укравших у своего предприятия 15,6 млн рублей. Пара проводила фиктивные операции, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Кировский районный суд Еатеринбурга рассмотрит дело в отношении 43-летнего уроженца Алапаевска и 27-летней уроженки Каменска-Уральского. Гендиректора и главного бухгалтера ПАО «Телевизионная сеть» обвиняют в хищении у предприятия более 15,6 млн рублей.
По версии следствия, чтобы похитить деньги у ПАО «Телевизионная сеть», гендиректор компании придумал проводить фиктивные финансово-хозяйственные операции между предприятием и другими юридическими лицами под видом компенсации понесенных затрат на приобретение товарно-материальных ценностей. На помощь себе глава предприятия позвал главного бухгалтера. Женщина должна была подготавливать документы, чтобы прикрывать фиктивные операции.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в одном из случаев мужчина заключил с предпринимателем фиктивный договор оказания услуг. При этом бизнесмену он пояснил, что, на самом деле, между ними будет заключен договор займа, который в силу ряда причин юридически надо оформить как договор на оказание услуг. Вместе с тем гендиректор предприятия знал, что по факту услуги выполняться не будут. Таким образом, ему удалось похитить более 500 тысяч рублей предприятия.
С декабря 2011 по январь 2016 года гендиректору и бухгалтеру предприятия удалось похитить более 15,6 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Растрата».
Отметим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ПАО «Телевизионная сеть» осуществляет деятельность в области телевизионного вещания. В дополнительных видах деятельности указано: строительство местных и междугородних линий электропередачи и связи, работы по предоставлению услуг телефонной связи, ремонт коммуникационного оборудования.
АиФ Урал: последние новости
Екатеринбурженка поплатилась свободой за газ В Екатеринбурге задержали услужливого грабителя В Нижнем Тагиле на балконе многоэтажки нашли связанного мужчину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию331
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ151
Минфин припугнул Великобританию154
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ407
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста174
Видео
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
04:28
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста
Общество
03:04
Минфин припугнул Великобританию
Экономика
00:34
Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
США В мире
00:52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение