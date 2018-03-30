Госдума не захотела наказывать чиновников за незаконное обогащение

Госдума отклонила законопроект об уголовном наказании должностных лиц за незаконное обогащение.

Беззаконно и безнаказанно

Как сообщает «Росбалт», под незаконным обогащением предлагалось понимать приобретение должностным лицом имущества, стоимость которого значительно превосходит его законные доходы и происхождение которого он не может объяснить разумным образом. В случае принятия закона, коррупционеров предлагалось сажать в тюрьму на срок до 5 лет с конфискацией имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения.

В законопроекте также содержатся нормы, устанавливающие крупный и особо крупный размер незаконного обогащения. Так, под крупным размером предлагалось установить сумму активов в размере не менее 1 млн рублей, а под особо крупным — более 1 млн рублей.

Введение уголовного наказания за незаконное обогащение согласуется со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. Однако в Госдуме заявили, что эта статья не включена в перечень статей, в отношении которых Россия обладает юрисдикцией.

Кроме того, предлагаемая норма противоречит Конституции и принципам УПК в той части, что «подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения», заявили в Госдуме.