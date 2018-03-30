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Двоих безработных задержали за нападение с топором на мужчину и женщину в ТиНАО
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Двоих безработных задержали за нападение с топором на мужчину и женщину в ТиНАО 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на двух человек в поселении Воскресенское в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Ранним утром 29 марта в полицию обратился гражданин 1962 г. рождения, проживающий в строительном вагончике на территории садового товарищества «Щербинка».
«Мужчина рассказал, что ночью в вагончик, где он находился вместе с женщиной 1957 г. рождения, вошли двое незнакомцев. Используя в качестве оружия топор, злоумышленники отобрали у потерпевших сотовые телефоны, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 22 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.
В кратчайшие сроки рядом с местом преступления полицейские задержали двоих мужчин 1989 и 1995 гг. рождения. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, ведется следствие.
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