В Барнауле женщина убила свою младшую сестру на глазах у детей

Жительница Барнаула убила свою младшую сестру на глазах у несовершеннолетних детей, а потом избавилась от тела, сообщает прокуратура Алтайского края

Жуткое убийство произошло в Индустриальном районе города Барнаула. Около одного из многоквартирных домов было найдено частично обгоревшее тело женщины, завёрнутое в пакеты.

По версии следствия, женщина была убита своей старшей сестрой на глазах у несовершеннолетнего племянника, который впоследствии помог матери избавиться от тела. В момент убийства в квартире так же находилась малолетняя дочь убитой.

Во избежание давления на несовершеннолетних свидетелей и попыток бегства от органов предварительного следствия или суда, подозреваемая заключена под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.