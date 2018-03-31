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В Барнауле женщина убила свою младшую сестру на глазах у детей
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В Барнауле женщина убила свою младшую сестру на глазах у детей 

АиФ — Алтай 36 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Жительница Барнаула убила свою младшую сестру на глазах у несовершеннолетних детей, а потом избавилась от тела, сообщает прокуратура Алтайского края.
Жуткое убийство произошло в Индустриальном районе города Барнаула. Около одного из многоквартирных домов было найдено частично обгоревшее тело женщины, завёрнутое в пакеты.
По версии следствия, женщина была убита своей старшей сестрой на глазах у несовершеннолетнего племянника, который впоследствии помог матери избавиться от тела. В момент убийства в квартире так же находилась малолетняя дочь убитой.
Во избежание давления на несовершеннолетних свидетелей и попыток бегства от органов предварительного следствия или суда, подозреваемая заключена под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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