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Lexus стоимостью 6,4 млн руб. украли у мужчины в Царицыно
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Lexus стоимостью 6,4 млн руб. украли у мужчины в Царицыно 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Царицыно украли иномарку стоимостью 6,4 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Вечером 28 марта в службу «02» обратился гражданин 1976 г. рождения. «Мужчина сообщил, что неизвестный с подземной парковки торгового центра на Пролетарском проспекте похитил его автомобиль Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,4 млн руб.», — сообщили в столичном главке.
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенной машины.
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