Lexus стоимостью 6,4 млн руб. украли у мужчины в Царицыно

Вечером 28 марта в службу «02» обратился гражданин 1976 г. рождения. «Мужчина сообщил, что неизвестный с подземной парковки торгового центра на Пролетарском проспекте похитил его автомобиль Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,4 млн руб.», — сообщили в столичном главке.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенной машины.