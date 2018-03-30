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Сутенер отправился за решетку
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Сутенер отправился за решетку 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса static.mvd.ru/
Во Владимире вынесен приговор 50-летнему местному жителю, который признан виновным в организации занятия проституцией.
Установлено, что с апреля 2015 года по февраль 2016 года, мужчина склонял молодых женщин к продажной любви на территории города Владимира. Осужденный сутенер знакомился с девушками из неблагополучных семей и находящихся в трудном финансовом положении, обещал им выгодные и простые условия заработка.
Мужчина сам осуществлял руководство своего бизнеса, выполняя организаторские и информационные функции. Девушки же принимали звонки и заказы на оказание интимных услуг, сообщали расценки, вели учет клиентов и поступившей от них оплаты.
Большую часть прибыли мужчина забирал себе, остальные деньги получали жрицы любви.
Ленинский районный суд Владимира вынес пожилому мужчине обвинительный приговор по пяти эпизодам преступной деятельности и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима.
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