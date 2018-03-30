Разбил машину: суд отправил жителя Орла в психбольницу

Решение районного суда областного центра о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы в отношении жителя областного центра поддержал суд Орловской области

Житель Орла , которого обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, 30 суток проведёт в психиатрической больнице. В настоящее время о содержится под стражей.

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2017 года в одном из дворов областного центра подозреваемый повредил чужой автомобиль. Он умышленно нанес удары по левому зеркалу и заднему левому фонарю автомобиля, нанеся владельцу машины серьёзный материальный ущерб. После задержания, орловец свою вину не отрицал.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов усомнились в психическом здоровье подозреваемого. С решением районного суда мужчина не согласился и пода апелляционную жалобу с просьбой не отправлять его в психиатрическую больницу. Областной суд отклонил жалобу, посчитав, что экспертиза психического здоровья подозреваемого необходима.