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Разбил машину: суд отправил жителя Орла в психбольницу
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Разбил машину: суд отправил жителя Орла в психбольницу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Решение районного суда областного центра о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы в отношении жителя областного центра поддержал суд Орловской области.
Житель Орла, которого обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, 30 суток проведёт в психиатрической больнице. В настоящее время о содержится под стражей.
Согласно материалам уголовного дела, в январе 2017 года в одном из дворов областного центра подозреваемый повредил чужой автомобиль. Он умышленно нанес удары по левому зеркалу и заднему левому фонарю автомобиля, нанеся владельцу машины серьёзный материальный ущерб. После задержания, орловец свою вину не отрицал.
В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов усомнились в психическом здоровье подозреваемого. С решением районного суда мужчина не согласился и пода апелляционную жалобу с просьбой не отправлять его в психиатрическую больницу. Областной суд отклонил жалобу, посчитав, что экспертиза психического здоровья подозреваемого необходима.
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