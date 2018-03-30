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В Иркутской области выясняют обстоятельства убийства главы муниципалитета
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В Иркутской области выясняют обстоятельства убийства главы муниципалитета 

РИА Новости 1 час назад
ИРКУТСК, 30 мар — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства двух человек заведено в Иркутской области, среди убитых — глава администрации одного из муниципальных образований Приангарья, сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, в одном из домов села Онгурён Ольхонского района 29 марта были обнаружены тела двух мужчин со следами насильственной смерти. Заведено уголовное дело по статье убийство двух лиц.
"С учетом полученных следователями данных, одной из основных версий является произошедший между мужчинами конфликт, в ходе которого один из них убил другого, а затем свел счеты с жизнью", — говорится в сообщении ведомства.
В нем также отмечается, что один из убитых — глава администрации Онгурёнского муниципального образования, второй — его родственник, приехавший в гости из другого населенного пункта.
В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают местных жителей.
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