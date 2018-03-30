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Курганец, отправивший теще фото убитой жены, получил девять лет колонии
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Курганец, отправивший теще фото убитой жены, получил девять лет колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Кургана, который после убийства своей жены сфотографировал ее тело и отправил фото теще, сообщило в пятницу региональное управление СК.
"Курганским городским судом мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Он признан виновным по статье «Убийство».
По данным следствия, ночью 18 сентября 2017 года после распития спиртного 47-летний обвиняемый взял на кухне нож, прошел в спальню и ударил ножом в грудь спящую супругу, отчего она скончалась. После этого мужчина сфотографировал тело женщины на сотовый телефон и отправил фото теще. Продолжив распивать спиртное, он поранил и себя, но остался жив благодаря своевременно оказанной медпомощи.
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