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Более 20 автоматов, винтовок и пистолетов изъяли у мужчины в Ногинске
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Более 20 автоматов, винтовок и пистолетов изъяли у мужчины в Ногинске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили сотрудники ФСБ и полиции в Ногинске, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
По словам собеседницы агентства, при обыске по месту жительства 37-летнего мужчины правоохранители обнаружили пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ, пригодные для стрельбы.
«Кроме того, оперативниками изъято 23 предмета, конструктивно схожих с автоматом Калашникова, винтовками Мосина, Симонова и Токарева, карабинами Симонова и Мосина, пистолетами-пулеметами Судаева, Дегтярева, Шпагина, Томпсона, «Кипарис» и «Бизон-2», пулеметом Дегтярева, авиационным пулеметом ШКАС, пистолетами Макарова и ТТ, револьвером «Наган», а также 15 патронов калибра 9 мм. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — рассказала Т. Петрова.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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