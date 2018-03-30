В Ростове осудят бывшего главного архитектора города

На Дону осудят крупного чиновника ростовской мэрии. Дело бывшего главного архитектора Ростова Алексея Полянского направила в суд Генпрокуратура РФ . Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Бывший архитектор незаконно изменил вид использования земельных участков. После махинаций одна из ростовских фирм получила право выкупить эти участки по льготной цене. Рыночная стоимость проданной земли — 88 миллионов рублей.

— Ранее за те же деяния был осужден бывший директор департамента имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону, а руководитель коммерческой организации был признан виновным в мошенничестве, — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело Алексея Полянского направлено в Ленинский районный суд Ростова. Экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.