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Курганская полиция просит не сообщать пароли от банковских карт даже родственникам
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Курганская полиция просит не сообщать пароли от банковских карт даже родственникам 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В полицию поступило два сообщения о хищении денег с банковских карт жителей города Макушино. В первом случае потерпевший выпивал с другом и рассказал ему, что взял кредит и положил все деньги на карту.
— Он дал родственнику эту карту, сказал ПИН-код и попросил купить алкоголь и еду. Брат вернул карту, но, как выяснил мужчина позже, перед этим снял с нее 40 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Подозреваемого нашли и изъяли у него оставшиеся 12 тысяч рублей. Остальное он уже потратил.
В другом случае женщина с карты своего родственника сняла 110 тысяч рублей, которые потратила на погашение своих долгов. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Родственникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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