В Прикамье мужчина похитил у знакомой золотые украшения и деньги

Случайное знакомство обернулось для жительницы Краснокамского района потерей денег и украшений.

55-летняя женщина пригласила домой случайного знакомого. Они вместе выпили, а под утро гость решил ограбить хозяйку.

«Предварительно установлено, что в четыре часа утра в одной из квартир дома по улице Коммунистической после совместного распития спиртных напитков малознакомый мужчина открыто похитил у потерпевшей два золотых кольца и четыре тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю

Женщина обратилась в полицию. По факту грабежа возбудили уголовное дело. По подозрению в преступлении задержали безработного и ранее судимого 45-летнего местного жителя. Злоумышленника заключили под стражу.