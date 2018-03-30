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В Прикамье мужчина похитил у знакомой золотые украшения и деньги
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В Прикамье мужчина похитил у знакомой золотые украшения и деньги 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Случайное знакомство обернулось для жительницы Краснокамского района потерей денег и украшений.
55-летняя женщина пригласила домой случайного знакомого. Они вместе выпили, а под утро гость решил ограбить хозяйку.
«Предварительно установлено, что в четыре часа утра в одной из квартир дома по улице Коммунистической после совместного распития спиртных напитков малознакомый мужчина открыто похитил у потерпевшей два золотых кольца и четыре тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Женщина обратилась в полицию. По факту грабежа возбудили уголовное дело. По подозрению в преступлении задержали безработного и ранее судимого 45-летнего местного жителя. Злоумышленника заключили под стражу.
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