Мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж в Нижнем Новгороде

Как сообщалось ранее, ночью 20 декабря 2017 года гражданин Узбекистана увидел на улице девушку, возвращавшуюся с «корпоратива», и попытался с ней познакомиться, но та отвергла его предложение. Тогда он незаметно для жертвы стал ее преследовать.

В одном из безлюдных дворов на проспекте Ленина злоумышленник напал на представительницу слабого пола, укусил ее за нос, после чего попытался изнасиловать. Однако у него это не получилось из-за сексуальной дисфункции.

Надев брюки, мужчина против воли девушки занялся с ней оральным сексом, после чего, отобрав у нее планшет и мобильный телефон, скрылся.

Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина арестован в Нижнем за необычное изнасилование и грабеж.