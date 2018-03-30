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Мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж в Нижнем Новгороде
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Мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Следователи отдела по Ленинскому району СКР по Нижегородской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении насильника, сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в правоохранительных органах.
Как сообщалось ранее, ночью 20 декабря 2017 года гражданин Узбекистана увидел на улице девушку, возвращавшуюся с «корпоратива», и попытался с ней познакомиться, но та отвергла его предложение. Тогда он незаметно для жертвы стал ее преследовать.
В одном из безлюдных дворов на проспекте Ленина злоумышленник напал на представительницу слабого пола, укусил ее за нос, после чего попытался изнасиловать. Однако у него это не получилось из-за сексуальной дисфункции.
Надев брюки, мужчина против воли девушки занялся с ней оральным сексом, после чего, отобрав у нее планшет и мобильный телефон, скрылся.
Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина арестован в Нижнем за необычное изнасилование и грабеж.
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