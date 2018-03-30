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У жительницы Самары изъяли более 100 гр амфетамина
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У жительницы Самары изъяли более 100 гр амфетамина 

Волга Ньюс 1 час назад
В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские в одном из подъездов дома, расположенного в Кировском районе Самары, задержали подозреваемую. Правоохранители в присутствии понятых обнаружили в куртке злоумышленницы полиэтиленовый пакет и 12 фасованных пакетиков, в которых находилось вещество светлого цвета.
Находку оперативники направили на экспертизу, которая установила, что изъятое — наркотическое средство амфетамин массой более 100 граммов.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к совершению иных противоправных деяний.
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