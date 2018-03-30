В Ульяновской области поймали и наказали уклониста

Суд вынес приговор в отношении жителя села Новая Бекшанка Барышского района Ульяновской области за нарушение требований законодательства о воинской обязанности, сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ноябре 2016 — октябре 2017 гг. 20-летний Сергей Батылкин неоднократно получал под личную роспись повестки о явке в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования, но злостно и беспричинно игнорировал их.

Суд признал Батылкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), и, учитывая чистосердечное раскаяние в содеянном, приговорил к штрафу в доход государства в размере 35 тысяч рублей.