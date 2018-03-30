Ещё
В Ульяновской области поймали и наказали уклониста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновской области поймали и наказали уклониста 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Суд вынес приговор в отношении жителя села Новая Бекшанка Барышского района Ульяновской области за нарушение требований законодательства о воинской обязанности, сообщает прокуратура Ульяновской области.
В ноябре 2016 — октябре 2017 гг. 20-летний Сергей Батылкин неоднократно получал под личную роспись повестки о явке в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования, но злостно и беспричинно игнорировал их.
Суд признал Батылкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), и, учитывая чистосердечное раскаяние в содеянном, приговорил к штрафу в доход государства в размере 35 тысяч рублей.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Димитровграде неизвестный избил и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку В Ульяновске отцу, регулярно насиловавшему свою 17-летнюю дочь, дали 14 лет Врачебная ошибка в Центральной МСЧ Ульяновска: возбуждено уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию335
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ160
Минфин припугнул Великобританию156
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ408
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста180
Видео
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
04:28
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста
Общество
03:04
Минфин припугнул Великобританию
Экономика
00:34
Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
США В мире
00:52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение