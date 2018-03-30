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Облившую кипятком родную мать жительницу Омска будут судить
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Облившую кипятком родную мать жительницу Омска будут судить 

360tv.ru 9 минут назад
Фото: letnews.ru
В Омске перед судом предстанет 29‐летняя женщина, которая облила кипятком свою мать. Прокуратура уже утвердила обвинительный акт по возбужденному в отношении нее уголовному делу, сообщили в пресс‐службе надзорного органа.
Следствие установило, что в ноябре 2017 года у девушки произошел конфликт с матерью. В ходе ссоры первая вылила на голову родственнице кастрюлю с кипящей водой.
«В результате действий обвиняемой пострадавшей женщине причинены термические ожоги 2–3 степени», — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью направили в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии трехлетний ребенок прыгнул в стоящую в ванной кастрюлю с кипятком. Мать мальчика пыталась лечить его подручными средствами, в результате чего малыш скончался.
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