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Мошенники осуждены в Иркутске за кражу 6 млн рублей у инвалидов через незаконно оформленные карты
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Мошенники осуждены в Иркутске за кражу 6 млн рублей у инвалидов через незаконно оформленные карты 

Банки.ру 1 час назад
В Иркутске осуждены мошенники, которые похитили со счетов инвалидов, содержащихся в психоневрологическом интернате, около 6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении Артема Мехланова, Сергея Чехова, Алексея Мухова, Ольги Москвиной, Александра Антипина и Ивана Лазко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 (в мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах) и частью 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в составе группы лиц с использованием платежных карт, принадлежащих другим лицам, путем обмана уполномоченного работника кредитной организации, по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, в 2014—2015 годах жители села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области Мехланов и Чехов организовали хищение денежных средств с банковских лицевых счетов инвалидов, содержащихся в Тулюшкинском психоневрологическом интернате. К исполнению задуманного они привлекли имевших необходимые связи (в том числе в банковской сфере) Мухова, Антипина, Москвину, Лазко, а также иных лиц, выступающих в роли инвалидов интерната, на которых оформлялись счета в банке и выдавались платежные карты. Впоследствии Чехов и Мухов, используя полученные карты, обналичивали денежные средства в банкоматах Иркутска.
Таким образом участникам группы удалось похитить около 6 млн рублей, принадлежащих пациентам психоневрологического интерната.
Суд приговорил Мехланова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Мухова — к пяти годам, Чехова и Москвину — к четырем годам. Антипину и Лазко суд назначил три с половиной и три года колонии-поселения соответственно.
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 Ещё 3 источника 
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