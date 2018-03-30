Мошенники осуждены в Иркутске за кражу 6 млн рублей у инвалидов через незаконно оформленные карты

Таким образом участникам группы удалось похитить около 6 млн рублей, принадлежащих пациентам психоневрологического интерната.

Банки.ру: последние новости

Вступил в силу приговор ростовскому бизнесмену за хищение у банка 460 млн рублей

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 25 млн рублей

В Румынии и Италии задержаны отправители фишинговых писем от имени налоговых органов