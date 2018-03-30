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Подозреваемый в убийстве оренбургского бизнесмена может подтвердить алиби
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Подозреваемый в убийстве оренбургского бизнесмена может подтвердить алиби 

ProOren 48 минут назад
Собственные источники ПроОрен подтвердили появившуюся накануне в СМИ информацию об этапировании третьего подозреваемого по делу об убийстве оренбургского предпринимателя и ребенка. Напомним, это был третий задержанный. Двоих других ранее уже отпустили.
Третий мужчина направлен в Абдулино, где и было проведено задержание по подозрению к причастности молодых людей к двойному убийству. Теперь ему предстоит подтвердить свое алиби на момент совершения преступления в Оренбурге.
Напомним, в январе 2018 года во дворе дома по улице Карагандинской оренбургский бизнесмен и мальчик были убиты, их тела поместили в машину убитого и пытались сжечь. На телах были обнаружены ножевые ранения. Расследование уголовного дела ведет Следственный комитет РФ.
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