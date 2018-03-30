Подозреваемый в убийстве оренбургского бизнесмена может подтвердить алиби

Собственные источники ПроОрен подтвердили появившуюся накануне в СМИ информацию об этапировании третьего подозреваемого по делу об убийстве оренбургского предпринимателя и ребенка. Напомним, это был третий задержанный. Двоих других ранее уже отпустили.

Третий мужчина направлен в Абдулино , где и было проведено задержание по подозрению к причастности молодых людей к двойному убийству. Теперь ему предстоит подтвердить свое алиби на момент совершения преступления в Оренбурге