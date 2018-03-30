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В Ольхонском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин
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В Ольхонском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин 

Хот 23 минуты назад
Фото: Хот
Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), по факту
обнаружения в одном из домов по улице Луговая в селе Онгурён
Ольхонского района тел двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Следствием отрабатываются несколько версий совершения преступления. С  учетом полученных следователями данных, одной из основных версий
является произошедший между мужчинами конфликт, в ходе которого один из  них убил другого, а затем свел счеты с жизнью. Установлены личности
погибших — это глава администрации Онгурёнского муниципального
образования и его родственник, приехавший в гости из другого населенного
пункта.
В настоящее время на территории села следователями и криминалистами
совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской
области и МО МВД России «Эхирит-Булагатский» производятся
следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств преступления: осматривается место происшествия,
допрашиваются местные жители, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С  целью установления причины смерти и механизма образования повреждений
назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших. Расследование
уголовного дела продолжается.
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