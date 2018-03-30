В Ольхонском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин

Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом Следственного

области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), по факту

обнаружения в одном из домов по улице Луговая в селе Онгурён

Ольхонского района тел двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Следствием отрабатываются несколько версий совершения преступления. С учетом полученных следователями данных, одной из основных версий

является произошедший между мужчинами конфликт, в ходе которого один из них убил другого, а затем свел счеты с жизнью. Установлены личности

погибших — это глава администрации Онгурёнского муниципального

образования и его родственник, приехавший в гости из другого населенного

пункта.

В настоящее время на территории села следователями и криминалистами

области и МО МВД России «Эхирит-Булагатский» производятся

следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех

обстоятельств преступления: осматривается место происшествия,

допрашиваются местные жители, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С целью установления причины смерти и механизма образования повреждений

назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших. Расследование

уголовного дела продолжается.