В Кемеровской области по делу о пожаре задержали начальника инспекции Госстройнадзора

"В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.