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В Кемеровской области по делу о пожаре задержали начальника инспекции Госстройнадзора
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В Кемеровской области по делу о пожаре задержали начальника инспекции Госстройнадзора 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правоохранительные органы задержали начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.
"В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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