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В Иркутске вынесен приговор по мошенничеству в особо крупном размере
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В Иркутске вынесен приговор по мошенничеству в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
В Иркутске постановлен обвинительный приговор группе лиц, совершивших мошенничество, в результате которого у инвалидов психоневрологического интерната похищено около 6 миллионов рублей.
Преступление было выявлено оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 УК России (мошенничество), ч. 2 ст. 159.3 УК России (мошенничество с использованием платежных карт), велось Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».
Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, двое злоумышленников организовали хищение денежных средств с банковских лицевых счетов постояльцев Тулюшкинского психоневрологического интерната. К совершению преступлений они привлекли четверых сообщников, в том числе работавших в банковской сфере. Сотрудник банка, входивший в состав группы, оформил банковские карты на имена ничего не подозревавших граждан и передал их своим подельникам. Впоследствии организаторы аферы, используя полученные банковские карты, обналичивали денежные средства в банкоматах города Иркутска.
Таким образом, участникам организованной группы удалось похитить около 6 миллионов рублей.
Октябрьский районный суд г. Иркутска, рассмотрев дело по существу, вынес обвинительный приговор 6 участникам преступной аферы. Двое наиболее активных членов группы приговорены к 7 годам лишения свободы строгого режима и 5 годам заключения общего режима. Еще двум подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, остальные будут отбывать его в колонии-поселении от 3 до 3 с половиной лет.
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