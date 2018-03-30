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Мать, заморозившая насмерть дочь, получила условный срок на Южном Урале
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Мать, заморозившая насмерть дочь, получила условный срок на Южном Урале 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Жительнице Нагайбакского района вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности и побои малолетним дочерям, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что в октябре 2017 года 26-летняя женщина оставила трехмесячную дочку одну в холодном доме. Девочка умерла от переохлаждения.
Кроме того, обвиняемая признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию 3-летней дочери. Женщина избивала малолетнюю и не занималась с ней.
Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
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