Мать, заморозившая насмерть дочь, получила условный срок на Южном Урале

Жительнице Нагайбакского района вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности и побои малолетним дочерям, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в октябре 2017 года 26-летняя женщина оставила трехмесячную дочку одну в холодном доме. Девочка умерла от переохлаждения.

Кроме того, обвиняемая признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию 3-летней дочери. Женщина избивала малолетнюю и не занималась с ней.

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.