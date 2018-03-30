Ещё
На Сахалине рецидивист совершал кражи, переодеваясь в женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Сахалине рецидивист совершал кражи, переодеваясь в женщину 

РИА Новости 55 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар — РИА Новости. Полицейские на Сахалине задержали серийного вора, который для совершения краж иногда переодевался женщиной, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
"Установлено, что на счету злоумышленника около 20 разных краж, совершенных в торговых точках Южно-Сахалинска. Чтобы сотрудники полиции не смогли определить его личность по записям с камер видеонаблюдения, в некоторых эпизодах 30-летний мужчина переодевался в женскую одежду: надевал куртку с капюшоном и парик, скрывал лицо медицинской маской", — говорится в сообщении.
Добычей злоумышленника становились дорогостоящие гаджеты, косметика, одежда и другие предметы, которые можно быстро перепродать, сообщили в полиции.
В отношении него возбуждено уголовное дело за совершение кражи, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
РИА Новости: последние новости
Шакро Молодой получил почти 10 лет строгого режима за вымогательство В Нижнем Новгороде задержали за взятку депутата, управляющего кладбищами Участник банды Басаева и Хаттаба получил семь лет тюрьмы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию544
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ316
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек88
Тело Мавроди оказалось никому не нужно87
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом99
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение