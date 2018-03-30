В Китае казнят серийного убийцу и насильника

В Китае серийного убийцу и насильника приговорили к смертной казни

Суд городского округа Байинь китайской провинции Ганьсу в пятницу приговорил серийного убийцу и насильника Гао Чэнъюна по совокупности преступлений к высшей мере наказания спустя почти 30 лет после совершенного им первого преступления.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства, изнасиловании, разбойных нападений и надругательстве над трупами. Суд признал Гао Чэнъюна виновным в изнасиловании и убийстве 11 женщин.

Отмечается, что решение о высшей мере наказания суд принял с учетом обстоятельств преступлений, способа их совершения и тяжких последствий. Суд также пожизненно лишили обвиняемого всех политических прав.

В период с 1988 по 2002 год в городе Байинь провинции Ганьсу произошло 10 случаев изнасилований с убийствами, самой младшей жертве было лишь 8 лет. Бесчеловечность и жестокость преступлений посеяли панику среди жителей города.

В августе 2001 года министерство общественной безопасности взяло дело под свой контроль, однако расследование никак не продвигалось.

В марте 2015 года департамент общественной безопасности провинции Ганьсу возобновил расследование дела, благодаря изучению отпечатков пальцев и проведенных анализов ДНК следователям удалось установить подозреваемого.

Полиция арестовала Гао Чэнъюна 26 августа 2016 года — спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.