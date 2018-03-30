В Екатеринбурге гендиректора «Телевизионной сети» осудят за хищение 15 миллионов

Вместе с главбухом.

В Кировский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении гендиректора и главного бухгалтера ПАО «Телевизионная сеть». Они обвиняются в хищении 15,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, 42-летний гендиректор проводил фиктивные финансово-технические операции между ПАО и другими юрлицами. Для этого он привлек 26-летнюю сотрудницу — бухгалтера. Она должна была формировать необходимую первичную документацию для конспирации.

В частности, обвиняемый заключил с одним из бизнесменов договор оказания услуг, сообщив ему о том, что это на самом деле договор займа. Услуги выполнены не были, а со счета предприятия «ушло» 500 тысяч рублей.

Подсудимые похищали деньги с декабря 2011 по январь 2016 года.