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Пьяный бармен пытался украсть бутылку вина из магазина в Нижнем Новгороде
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Пьяный бармен пытался украсть бутылку вина из магазина в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд Нижегородского района прекратил уголовное преследование 22-летнего мужчину, работающего барменом в одном из ресторанов Нижнего Новгорода, который обвинялся в покушении на грабеж.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Нижегородского района.
По данным следствия, преступление произошло 11 ноября 2017 года в магазине на улице Добролюбова.
Нетрезвый мужчина попытался украсть из магазина бутылку вина стоимостью 366 рублей, которую он положил во внутренний карман куртки, но его действия были замечены охранниками магазина.
Когда злоумышленник попытался пройти через кассовую зону, не оплатив покупку, его попытались остановить, но молодой человек предпринял попытку скрыться.
Ему это не удалось, и он был задержан сотрудниками охраны.
В суде представители потерпевшей стороны примирились с подсудимым, который загладил нанесенный ущерб, после чего уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
Напомним, нижегородец ограбил бар, угрожая ножом бармену.
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