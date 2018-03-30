Директора школы осудят за бездействие в Якутии

Руководство школы в Якутии оставило без внимания преступные действия отчима, который часто употреблял алкоголь и издевался над детьми. В отношении директора учебного заведения возбудили уголовное дело, сообщил телеканал «Якутия 24».

Директор школы не сообщил в органы системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних информацию о семье, находящейся в социально опасном положении. В течение длительного периода времени отчим совершал в отношении детей особо тяжкие преступления, направленные против их половой неприкосновенности

пресс-службу

прокуратуры Якутии.

По решению прокурора Среднеколымского района в Якутии уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.