Ещё
Директора школы осудят за бездействие в Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

Директора школы осудят за бездействие в Якутии 

360tv.ru 27 минут назад
Руководство школы в Якутии оставило без внимания преступные действия отчима, который часто употреблял алкоголь и издевался над детьми. В отношении директора учебного заведения возбудили уголовное дело, сообщил телеканал «Якутия 24».
Директор школы не сообщил в органы системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних информацию о семье, находящейся в социально опасном положении. В течение длительного периода времени отчим совершал в отношении детей особо тяжкие преступления, направленные против их половой неприкосновенности
пресс-службу
прокуратуры Якутии.
По решению прокурора Среднеколымского района в Якутии уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
360tv.ru: последние новости
Экс‐директора «Уральских пельменей» заподозрили в присвоении 173 млн рублей Замглавы МЧС Бурятии заподозрили в «покровительстве» при пожарной проверке Красноярца осудили на 15 лет строгого режима за изнасилование дочери
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович9
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ270
По США ударят газом102
Названы гонорары Пугачевой и Галкина127
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине23
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение