Директора школы осудят за бездействие в Якутии 

Руководство школы в Якутии оставило без внимания преступные действия отчима, который часто употреблял алкоголь и издевался над детьми. В отношении директора учебного заведения возбудили уголовное дело, сообщил телеканал «Якутия 24».
Директор школы не сообщил в органы системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних информацию о семье, находящейся в социально опасном положении. В течение длительного периода времени отчим совершал в отношении детей особо тяжкие преступления, направленные против их половой неприкосновенности
пресс-службу
прокуратуры Якутии.
По решению прокурора Среднеколымского района в Якутии уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.