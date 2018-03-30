Житель Башкирии зарезал приятеля и у реки бросил труп в одеяле

Страшную находку в Стерлитамаке сделала местная жительница на берегу реки Стерля. В одеяло был завернут труп 34-летнего мужчины.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, полицейские сумели установить личность подозреваемого, им оказался 53-летний горожанин. В его квартире сыщики нашли следы крови. Мужчина признался в преступлении.

По предварительным данным, в день трагедии мужчина выпивал вместе с убитым. В ходе пьянки между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин дома схватился за нож и несколько раз пырнул им своего собутыльника. Тело убитого мужчина завернул в одеяло и бросил у реки. Мужчина был ранее судим за аналогичное преступление.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

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