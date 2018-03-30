Ещё
Директор норильской фирмы предстанет перед судом за хищение 15 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор норильской фирмы предстанет перед судом за хищение 15 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, предприниматель, фирма которого занимается поставками и сервисным обслуживанием офисной техники, в 2015-2016 годах перевел со счета компании на свой личный счет более 1 млн рублей. Кроме того, он подготовил фиктивные договоры беспроцентных займов, по которым перевел более 14 млн рублей на счета фирм учредителями которых являлись его родственники, и на счет фирмы-однодневки.
В отношении предпринимателя были возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество».
Кроме того, полиция установила, что подозреваемый и его знакомый подделали кассовые чеки о внесении более 6 млн рублей для участия в аукционе по продаже муниципальной недвижимости После этого они пытались через суд взыскать якобы внесенную ими в качестве задатка сумму с местной администрации. Их действия были пресечены полицией и также стали основанием для возбуждения дела о мошенничестве.
Подозреваемый в совершении преступлений был задержан в феврале 2017 года в аэропорту при попытке покинуть город. Сейчас он находится под стражей, на его имущество наложен арест. Его знакомый, второй фигурант уголовного дела, находится под подпиской о невыезде.
В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
При получении взятки задержан депутат Гордумы Нижнего Новгорода Суд арестовал 20,4 % акций «Ак Барса» по делу Татфондбанка В Барселоне проходят массовые протесты после задержания Пучдемона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию97
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ283
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию115
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»95
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток46
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение