Директор норильской фирмы предстанет перед судом за хищение 15 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, предприниматель, фирма которого занимается поставками и сервисным обслуживанием офисной техники, в 2015-2016 годах перевел со счета компании на свой личный счет более 1 млн рублей. Кроме того, он подготовил фиктивные договоры беспроцентных займов, по которым перевел более 14 млн рублей на счета фирм учредителями которых являлись его родственники, и на счет фирмы-однодневки.

В отношении предпринимателя были возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество».

Кроме того, полиция установила, что подозреваемый и его знакомый подделали кассовые чеки о внесении более 6 млн рублей для участия в аукционе по продаже муниципальной недвижимости После этого они пытались через суд взыскать якобы внесенную ими в качестве задатка сумму с местной администрации. Их действия были пресечены полицией и также стали основанием для возбуждения дела о мошенничестве.

Подозреваемый в совершении преступлений был задержан в феврале 2017 года в аэропорту при попытке покинуть город. Сейчас он находится под стражей, на его имущество наложен арест. Его знакомый, второй фигурант уголовного дела, находится под подпиской о невыезде.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.