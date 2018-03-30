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Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в организации проституции
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Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в организации проституции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 минут назад
Фото: Приморская газета
Следователем межмуниципального МВД России «Спасский» Приморского края завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в организации занятия проституцией и содержании интим-салона.
В ходе следствия установлено, что 36-летний житель Спасска-Дальнего с целью получения прибыли создал фирму досуга для оказания услуг интимного характера. На момент задержания в интим-салоне работали пятеро жительниц Спасска-Дальнего, самой старшей из которых было 55 лет. Установлено, что именно обвиняемый путем уговоров и обещаний высокой заработной платы вовлек в занятие проституцией нескольких женщин, а также двоих жителей Приморья, выполнявших функции водителей.
Организатор незаконного бизнеса соблюдал конспирацию, следил за тем, чтобы информация о роде его деятельности распространялась только среди проверенных людей. Его противоправная деятельность была пресечена в сентябре 2017 года сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали в одной из саун города.
Своими действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное статьями 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Свою вину в содеянном мужчина признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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