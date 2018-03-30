Орловец получил срок за 10 килограммов конопли и мака

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынесен приговор в отношении орловца, обвиняемого в хранении без цели сбыта наркотических средств.

Мужчина в 2016 и 2017 году срывал на определённых участках местности мак и коноплю, высушивал и хранил на территории своего домовладения, а в последствии использовал в личных целях. Общая масса изъятых у орловца растений составила 9,5 килограмма, что относится к крупному размеру.

В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, заявил, что раскаялся. С учётом его активного способствования расследованию преступления, мужчине назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима