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Следователи допрашивают чиновников по делу о пожаре кемеровском торговом центре
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Следователи допрашивают чиновников по делу о пожаре кемеровском торговом центре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам официального представителя Следственного комитета РФ, следователи также беседуют с потерпевшими и свидетелями пожара.
Следственный комитет (СК) России приступил к допросу чиновников в рамках расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Соответствующее заявление сделал официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», — заявила представитель ведомства.
В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошло возгорание в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», которое быстро переросло в пожар. В результате страшной трагедии погибли 64 человека.
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