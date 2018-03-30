Следователи допрашивают чиновников по делу о пожаре кемеровском торговом центре

По словам официального представителя Следственного комитета РФ, следователи также беседуют с потерпевшими и свидетелями пожара.

Следственный комитет (СК) России приступил к допросу чиновников в рамках расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Соответствующее заявление сделал официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», — заявила представитель ведомства.