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Правоохранители обнаружили в Новой Москве квартиры, где фиктивно зарегистрировано 23 человека
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Правоохранители обнаружили в Новой Москве квартиры, где фиктивно зарегистрировано 23 человека 

Вечерняя Москва 1 час назад
О нарушении стало известно в четверг, 29 марта.
Работники правоохранительных органов обнаружили факты факты нарушения миграционного законодательства на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
— Во время проверки установлено, задержанные за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 23-х иностранных граждан, приезжих из стран ближнего зарубежья, зная, что проживать они там не будут, — передают в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) по столице.
Таким образом, возбуждены уголовные дела, а также избрана мера принуждения в виде обязательства о явке в отношении злоумышленников.
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