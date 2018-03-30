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Экс-главу базы Тихоокеанского флота осудили за хищение ГСМ
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Экс-главу базы Тихоокеанского флота осудили за хищение ГСМ 

РИА Новости 18 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Военный суд назначил бывшему начальнику одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота семь лет в исправительной колонии общего режима и штраф за хищение в составе группы горюче-смазочных материалов на общую сумму более 18 миллионов рублей, сообщает Военная прокуратура Тихоокеанского флота.
"Фокинским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении бывшего начальника одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота подполковника Ю., которым он признан виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере», — говорится в сообщении.
Как отмечает надзорное ведомство, установлено, что полтора лет с февраля 2013 года экс-начальник в составе организованной преступной группы похитил почти 700 тонн горюче-смазочных материалов для военных кораблей Тихоокеанского флота на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Военная прокуратура отмечает, что виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей. Также экс-начальник два года не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Также суд удовлетворил гражданский иск представителя Минобороны России о взыскании ущерба на сумму свыше 15 миллионов рублей с учетом частично добровольно возмещенного.
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