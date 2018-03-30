Двое суток административного ареста получил таксист из Приморья

Житель Арсеньева получил двое суток административного ареста, за уклонение от исполнения административного наказания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Как рассказали в ведомстве, мужчина систематически нарушал ПДД и забывал оплачивать квитанции об административных штрафах. Всего в отделе судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу в отношении водителя накопилось 19 исполнительных производств о взыскании штрафов.

В связи с этим материалы дела были отправлении в мировой суд, где мировой судья назначил таксисту-нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.