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Двое суток административного ареста получил таксист из Приморья
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Двое суток административного ареста получил таксист из Приморья 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
Житель Арсеньева получил двое суток административного ареста, за уклонение от исполнения административного наказания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.
Как рассказали в ведомстве, мужчина систематически нарушал ПДД и забывал оплачивать квитанции об административных штрафах. Всего в отделе судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу в отношении водителя накопилось 19 исполнительных производств о взыскании штрафов.
В связи с этим материалы дела были отправлении в мировой суд, где мировой судья назначил таксисту-нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.
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