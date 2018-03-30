Полиция выявила 23 мигранта, незаконно прописанных в квартирах в ТиНАО 

Сотрудники полиции выявили в ТиНАО факты нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Участковые уполномоченные отделов полиции ТиНАО в ходе проверки территорий задержали подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Установлено, что задержанные за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах 23 иностранных граждан, приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.