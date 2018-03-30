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Житель Иркутской области получил 20 лет колонии за изнасилование дочери
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Житель Иркутской области получил 20 лет колонии за изнасилование дочери 

РИА Новости 1 час назад
ИРКУТСК, 30 мар — РИА Новости. Мужчину в Иркутской области приговорили к длительному тюремному сроку за изнасилование дочери, сообщает СУ СК РФ региона.
Следственными органами было установлено, что с января по июнь 2016 года обвиняемый, 43-летний житель города Усолье-Сибирское, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери. Известно, что девочка жила с отцом, поскольку ее мать лишили родительских прав. В 2016 году она сбежала из дому к родственникам, которые, узнав о насилии, обратились в правоохранительные органы.
"Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима", — говорится в сообщении ведомства.
В нем также отмечается, что следователи провели ряд генетических, психолого-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз, а также допросили потерпевшую и свидетелей. Все это позволило привлечь злоумышленника к уголовной ответственности, несмотря на то что в ходе расследования он отрицал свою вину.
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