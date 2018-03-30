Житель Иркутской области получил 20 лет колонии за изнасилование дочери

Следственными органами было установлено, что с января по июнь 2016 года обвиняемый, 43-летний житель города Усолье-Сибирское , неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери. Известно, что девочка жила с отцом, поскольку ее мать лишили родительских прав. В 2016 году она сбежала из дому к родственникам, которые, узнав о насилии, обратились в правоохранительные органы

"Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима", — говорится в сообщении ведомства.

В нем также отмечается, что следователи провели ряд генетических, психолого-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз, а также допросили потерпевшую и свидетелей. Все это позволило привлечь злоумышленника к уголовной ответственности, несмотря на то что в ходе расследования он отрицал свою вину.