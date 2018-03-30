Ещё
Сотрудника Сбербанка в Магадане осудили условно за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудника Сбербанка в Магадане осудили условно за мошенничество 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Магаданский городской суд осудил условно на четыре года бывшего сотрудника Сбербанка, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области.
"Судом установлено, что 31-летний житель Магадана, работая в ПАО «Сбербанк», имел полномочия по обслуживанию физических лиц, в том числе по проведению операций, связанных с обслуживанием банковских карт. Подсудимый неоднократно проводил расходные операции со счетов клиентов, переводил денежные средства через открытые им счета на несуществующих клиентов, а затем распоряжался деньгами по своему усмотрению. В результате противоправных действий банку причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей", — пояснили в пресс-службе.
Приговором Магаданского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 154 УК РФ, и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях сроком на два года.
Также суд удовлетворил гражданский иск представителя ПАО «Сбербанк» в части взыскания материального вреда на сумму более 5,5 млн рублей.
ТАСС: последние новости
В Кабардино-Балкарии арестовали жительницу Чечни, "подарившую" своего младенца Депутата городской думы Нижнего Новгорода арестовали до 26 мая Экс-полицейского в ЕАО осудили за подбрасывание наркотиков и боеприпасов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ130
Минфин припугнул Великобританию12
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток15
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии9
Песков «обрушился» на Навального74
Видео
РВСН снова испытали ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение