Житель Находки создал фирму для вывода средств и поплатился за это

Находке осудили местного жителя, который на свое имя зарегистрировал юридическое лицо своего знакомого, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Как стало известно, мужчина по просьбе своего знакомого создал общество с ограниченной ответственностью, в котором являлся учредителем и единоличным исполнительным органом. Для регистрации компании он представил в налоговую службу необходимые документы.

Однако гособвинителю во время рассмотрения дела в суде удалось доказать, что цель создания юридического лица — незаконный вывод денежных средств за рубеж.

В результате Находкинский городской суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.