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Житель Находки создал фирму для вывода средств и поплатился за это
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Житель Находки создал фирму для вывода средств и поплатился за это 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
В Находке осудили местного жителя, который на свое имя зарегистрировал юридическое лицо своего знакомого, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
Как стало известно, мужчина по просьбе своего знакомого создал общество с ограниченной ответственностью, в котором являлся учредителем и единоличным исполнительным органом. Для регистрации компании он представил в налоговую службу необходимые документы.
Однако гособвинителю во время рассмотрения дела в суде удалось доказать, что цель создания юридического лица — незаконный вывод денежных средств за рубеж.
В результате Находкинский городской суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор не вступил в законную силу.
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