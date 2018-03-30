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Три цыганки напали на пенсионерку в Нижегородской области
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Три цыганки напали на пенсионерку в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские полицейские раскрыли разбойное нападение на 90-летнюю пенсионерку, проживающую в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе полиции по Нижегородской области.
Преступление произошло 26 февраля 2018 года. Три цыганки под предлогом попить воды зашли в один из домов на улице Восточной где применив в отношении хозяйки насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитили 45 тысяч рублей.
В марте сотрудниками уголовного розыска в ходе допроса следственно-арестованных женщин в возрасте 41, 26 и 19 лет была установлена их причастность к совершению данного преступления.
Две подозреваемые дали признательные показания и им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Третья отказалась от дачи показаний и была заключена под стражу.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой», продолжается.
Напомним, цыганка ограбила пенсионерку на 400 тысяч рублей в Нижегородской области.
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