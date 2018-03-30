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Преступник, убивший девочку Маэли во Франции, признался во втором убийстве
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Преступник, убивший девочку Маэли во Франции, признался во втором убийстве 

Вести.Ru 34 минуты назад
Француз, убивший девочку Маэли, также признался, что год назад убил молодого военного. Такие данные сообщил телеканал BFMTV.
34-летний Нордаль Леландэ обвинялся в похищении и убийстве девятилетней Маэли. В середине февраля текущего года Леландэ сознался в преступлении и указал место, где спрятал тело девочки. Еще до этого прокуратура Франции предъявила мужчине обвинение в убийстве 24-летнего капрала Артюра Нуайе, который пропал без вести в департаменте Савойя в апреле 2017 года.
В четверг, 29 марта, Леландэ вывезли на место, где были обнаружены останки военного. Тогда мужчина признался во втором убийстве, передает РИА Новости. В настоящее время обвиняемого содержат в психиатрическом отделении тюремной клиники.
Ранее в СМИ появилась информация, что следователи будут проверять причастность Леландэ к другим нераскрытым случаям исчезновения людей во Франции. Предполагаемый серийный убийца в течение четырех лет служил кинологом в армии Пятой республики. Его уволили в 2005 году за употребление наркотиков.
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