Преступник, убивший девочку Маэли во Франции, признался во втором убийстве

Француз, убивший девочку Маэли, также признался, что год назад убил молодого военного. Такие данные сообщил телеканал BFMTV.

34-летний Нордаль Леландэ обвинялся в похищении и убийстве девятилетней Маэли. В середине февраля текущего года Леландэ сознался в преступлении и указал место, где спрятал тело девочки. Еще до этого прокуратура Франции предъявила мужчине обвинение в убийстве 24-летнего капрала Артюра Нуайе, который пропал без вести в департаменте Савойя в апреле 2017 года.

В четверг, 29 марта, Леландэ вывезли на место, где были обнаружены останки военного. Тогда мужчина признался во втором убийстве, передает РИА Новости . В настоящее время обвиняемого содержат в психиатрическом отделении тюремной клиники.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи будут проверять причастность Леландэ к другим нераскрытым случаям исчезновения людей во Франции. Предполагаемый серийный убийца в течение четырех лет служил кинологом в армии Пятой республики. Его уволили в 2005 году за употребление наркотиков.