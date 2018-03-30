Главу района Коми арестовали по подозрению в мошенничестве

Руководителя администрации Сосногорского района Коми Виктора Шомесова арестовали на два месяца. Чиновника подозревают в мошенничестве на сумму 2,8 млн рублей. В настоящее время он находится под стражей в СИЗО Сосногорска , информирует «Интерфакс»

Шомесова задержали 27 марта. По данным следствия, с 2010 по 2013 годы с помощью подставного лица он купил квартиру, площадь которой составляет около 70 кв. м., и находилась она в муниципальной собственности.

В отношении чиновника заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Теперь ему грозит десять лет лишения свободы.

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