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Более 1,8 кг героина изъяли полицейские у ранее судимого москвича
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Более 1,8 кг героина изъяли полицейские у ранее судимого москвича 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Москве задержали подозреваемого в попытке продать партию героина в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Сотрудники полиции задержали около подъезда одного из домов на шоссе Энтузиастов 52-летнего ранее судимого жителя столицы. При личном досмотре у него в пачке из-под сигарет был обнаружен сверток с порошкообразным веществом массой около 50 гр. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством — героином», — говорится в сообщении.
Впоследствии оперативники по месту жительства подозреваемого обнаружили более 1,8 кг героина, хранившегося в различных емкостях. Кроме того, в квартире находились предметы для измельчения, взвешивания и фасовки запрещенных веществ.
Полицейские установили, что задержанный занимался распространением крупных партий наркотиков на территории столичного региона через тайники-закладки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ ««Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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