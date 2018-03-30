Под Волгоградом задержали «коллекционера» с боеприпасами

В Светлоярском районе Волгоградской области полицейские задержали 34-летнего местного жителя за незаконное хранение боеприпасов.

Мужчина, у которого в доме нашли боеприпасы к винтовке «Мосина», карабину «Маузер» и другим видам стрелкового оружия, утверждает что все это для коллекции.

— Эксперты установили, что 11 из изъятых патронов пригодны для стрельбы. Подозреваемый пояснил, что собирал патроны для личной коллекции во время раскопок, — пояснили РИА34 в региональной полиции. — Также во время обыска у задержанного нашли винтовку периода Великой Отечественной войны.

В отношении жителя Светлоярского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.