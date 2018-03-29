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Жрица любви и сауна слишком дорого обошлись приморцу
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Жрица любви и сауна слишком дорого обошлись приморцу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ночное время в полицию позвонил нетрезвый мужчина и сообщил, что у него из сумки украли деньги. По словам потерпевшего жителя Уссурийска, он отдыхал в одной из саун в Ленинском районе Владивостока, куда вызвал девушку легкого поведения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
После ее ухода мужчина обнаружил, что у него пропали 50 тысяч рублей, которые лежали в сумке с личными вещами. Потерпевший сообщил о происшествии стражам порядка и описал приметы подозреваемой.
Вскоре полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу, которая полностью признала свою вину. Воровка сообщила, что решила присвоить себе деньги клиента, который находился в нетрезвом виде.
По факту кражи проводится доследственная проверка.
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