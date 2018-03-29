Экс-проректора тюменского вуза признали виновным в многомиллионных хищениях 

Центральный районный суд в Тюмени вынес приговор экс-проректору Тюменского индустриального университета Александру Ошибкову и заместителю гендиректора компании «М-Групп» Алексею Феодорову, сообщает URA.RU. Их признали виновными в многомиллионных хищениях, которые осуществлялись под эгидой деятельности вуза.
Как заявили в прокуратуре Тюменской области, Ошибков получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Феодоров осуждён на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Оба фигуранта полностью признали вину.
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