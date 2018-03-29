В Киеве «минировали» суд 

Об этом сообщает «112» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции..
«Первое сообщение от анонима столичные правоохранители получили в 12:40. А второй аналогичный звонок о взрывчатке в этом же помещении полицейские зарегистрировали около 14:30», — говорится в сообщении.
После того, как полицейские получили данную информацию, к суду прибыли патрульные, взрывотехники, следователи, врачи и кинологи.
Однако во время проверки никакой взрывчатки обнаружено не было.
В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по заведомо ложному сообщению об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.